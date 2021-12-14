العالم مقبل على أوقات صعبة.. لميس الحديدي: لقاحات فيروس كورونا ليست رفاهية| فيديو

استهلت الإعلامية لميس الحديدي حلقتها من برنامج كلمة أخيرة بعرض تغريدة لأحد المستشفيات الأمريكية الشهيرة" ميو كلينيك"، والتي ناشدت فيها المواطنين الأمريكيين بإتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وغسل اليدين وقبل ذلك تلقي اللقاحات.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : "أرقام الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة جداً بواقع 120 ألف إصابة يومياً، وكذا في بريطانيا، وغيرها من البقاع العالمية".

تابعت الحديدي قائلة : " المستشفى قالت للمواطنين الوضع حرج جداً ونحن قلوبنا مكسورة، ولم يكن يتخيلوا أن يكونوا في عام 2021 وأن يكون هذا الوباء بهذه الشراسة "

وحذرت لميس الحديدي من التفشي السريع لمتحور " اوميكرون " قائلة : دي تحذيرات الصحة العالمية وسأعتبر أن رسالة المستشفى الأمريكي الشهير هي رسالة للجميع مفادها أننا مقبلون على فترة صعبة".

أكملت " كورونا منتشرة جداً وإحنا أرقامنا في مصر ممكن تكون متوسطة بحمد الله لكن يبنغي علينا الحذر وتلقي التطعيمات " ووجهت رسالة للمتخلفين عن تلقي اللقاحات الجرعة الثانية قائلة : " من فضلكم خدوا الجرعة الثانية ول فات الوقت سجلوا تأني".

أتمت : " لازم نرجع نلبس الكمامات أنا بدخل أماكن كتيره بلاقي فيها عدم التزام وبقلهم ياجماعة البسوا الكمامة وكأنه رفاهية .. أرجوكم الوضع في العالم خطر وكورونا وباء مميت .. أتمنى من الدولة أن تشرع في بدء منح الجرعة التعزيزية".

