عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية السعودى لـ أحمد موسى: دور مصر محورى فى الأمن العربى والاقليمى

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالاً لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي للقمة الخليجية الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض، عن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية.

وقال بن فرحان، ردًا على موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» من الرياض، إن أهم التحديات التي تواجه دول الخليج والمنطقة هو ضمان التنمية والاستقرار ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر هو الشغل الشاغل في الخليج ولدى القيادة المصرية.

وأضاف، أنه لا رفاهية أو تنمية اقتصادية دون أمن واستقرار والبعد بالمنطقة عن التهديدات، مطالبًا بالتكاتف والتعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات فيما يتعلق بالتدخل في الشئون الداخلية للدول.

واستشهد وزير الخارجية السعودي، بما يقوم به الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، ووجود قوات أجنبية في الأراضي السورية، مؤكدًا أن الإرهاب مازال يهدد بعض دول المنطقة في القرن الإفريقي.

أوضح أن التنسيق بين دول التعاون الخليجي ومصر قائم لمحورية دورها في الأمن العربي والإقليمي، مؤكدًا أن وجود وزير الخارجية المصري سامح شكري في الرياض (قبل يومين) تأكيدًا لهذا الحوار، مشددًا على الاستمرار في هذا الأمر.
 

ترشيحاتنا

متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود وفيات بين الأطفال في مصر نتيجة كورونا..فيديو

كيف أتوب عن إثم وقعت فيه بسبب القرض؟ .. الإفتاء ترد

ماذا قالت عن مصر وإثيوبيا؟..بريطانيا تعلن أولوياتها في قارة أفريقيا عام 2022

بعد توقف 5 سنوات..استئناف الحوار الاقتصادي بين أمريكا وفلسطين

يجب استئناف المفاوضات.. وزير خارجية روسيا: إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات

وكيل الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ: حضور الرئيس للكلية دفعة قوية للطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

مراد المالكي في حوار لـ "صدى البلد": كيروش مدرب "مزاجي".. الشناوي "بارد".. وأحذر ساسي من الانتقال لـ الأهلي

الخصم من الأجر وإنذار وفصل.. كل ماتريد معرفتة عن مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

قطعت شراييني ولو تخنتي هاطلقك.. ماذا حدث بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء؟

بجهود سعودية .. إدراج الخط العربي في قائمة التراث بمنظمة الأمم المتحدة

الرئيس السيسي يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. صور

فيديو

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

زوجة في دعوى خلع: يدس لي الأقراص المنومة ليخونني مع جارتي

فيديوجراف.. تهوى القراءة والشطرنج.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ