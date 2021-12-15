يوم تاريخي.. رئيس جامعة كفر الشيخ يعلق على لقاء الرئيس السيسي بالطلاب

علق الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على زيارة الرئيس السيسي لـ الجامعة ولقائه بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وقال عبد الرازق دسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" شهدنا يوما تاريخيا في جامعة كفر الشيخ بحضور وتشريف الرئيس السيسي".



وتابع عبد الرازق دسوقي:" لقاء الرئيس السيسي مع الطلاب يؤكد أن الطلاب هم محور اهتمام الرئيس ، والرئيس السيسي وجه الجامعات المصرية بتوجيه كل الدعم للشباب ".

واكمل عبد الرازق دسوقي :" الرئيس السيسي يبني الجمهورية الجديدة لصالح الشباب، ونعمل على توفير تعليم حقيقي يوفر علوم المستقبل ".

ولفت عبد الرازق دسوقي :" نحلم بأن نكون الجامعة رقم واحد في العالم ونستهدف العالمية في جودة التعليم وتوفير مهارات للخريج ورعاية الموهوبين والمبتكرين ".





