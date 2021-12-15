نائب رئيس جامعة كفرالشيخ: كلية الذكاء الاصطناعي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل |فيديو

الرئيس السيسي أجرى حوارًا مع الطلاب واطلع على مقترحاتهم

عبر الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، عن عميق سعادته وتقديره لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة.

وأضاف أن حوار السيسي مع الطلاب مثمر للطلاب والرئيس السيسي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أجري حوارًا مع الطلاب واطلع على مقترحاتهم.

وتابع الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، أن الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على دعم الشباب، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي حملت تصريحات في غاية الأهمية للشباب.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن كلية الذكاء الاصطناعي هي الأول من نوعها على مستوى الجمهورية.

وأردف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشؤون التعليم والطلاب، أن كلية الذكاء الاصطناعي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل.