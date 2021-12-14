أحمد موسى: غدًا أتوجه لأداء العمرة.. هندعي لمصر العظيمة

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للمشاهدين لمتابعتهم تغطية قناة «صدى البلد» على مدار يومين من العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد» من الرياض، توجهه، صباح غد الأربعاء، إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، والطواف حول البيت الحرام.

وتابع أحمد موسى: «هندعوا ليكم وهندعوا لمصر العظيمة، وندعوا لبلادنا كلها ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع يارب»، لافتًا إلى أنه انتظر عامين لأداء هذه الفريضة المقدسة.

وأوضح أنه سيعود لتقديم برنامجه على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، يوم السبت المقبل.

