عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: غدًا أتوجه لأداء العمرة.. هندعي لمصر العظيمة

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للمشاهدين لمتابعتهم تغطية قناة «صدى البلد» على مدار يومين من العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد» من الرياض، توجهه، صباح غد الأربعاء، إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، والطواف حول البيت الحرام.

وتابع أحمد موسى: «هندعوا ليكم وهندعوا لمصر العظيمة، وندعوا لبلادنا كلها ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع يارب»، لافتًا إلى أنه انتظر عامين لأداء هذه الفريضة المقدسة.

وأوضح أنه سيعود لتقديم برنامجه على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، يوم السبت المقبل.
 

ترشيحاتنا

تفاصيل عقوبة صدامات الحضري مع جهاز منتخب الأردن

كيروش يحذر لاعبي مصر من خطورة خماسي منتخب تونس بنصف نهائي كأس العرب

حسين السيد: لا أحب الشو.. تحويلي للتحقيق في الزمالك تهريج

أخبار الأهلي.. قرارات مجلس الإدارة في اجتماع اليوم وتدريبات بدينة استعدادا للسوبر الأفريقي

كيروش يحذر أحمد ياسين من إغراءات الأهلي والزمالك

لماذا دفن النبي على طريقة اللحد ومن حفر قبره ؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

مراد المالكي في حوار لـ "صدى البلد": كيروش مدرب "مزاجي".. الشناوي "بارد".. وأحذر ساسي من الانتقال لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ