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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع أمريكي: مصر ترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل قياسي

صدى البلد

ذكر موقع "ناشيونال جاز إنتليجنس" الأمريكي، أن مصر تمضي قدما في خططها لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي، حيث تعمل محطتا الغاز الطبيعي المسال بكامل طاقتهما لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ونقل الموقع عن وزير البترول طارق الملا قوله خلال منتدى غاز شرق المتوسط الشهر الماضي إن المحطتين وهما إدكو ودمياط، تشغلان 5 ملايين طن متري / سنة، بلغتا طاقتهما الكاملة مؤخرا بالاستفادة من قفزة أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وقال الموقع، إنه مع تلبية مصر لاحتياجاتها المحلية من الغاز، تخطط البلاد لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، مدعومة باكتشاف حقل ظهر البحري الضخم، وهو أكبر اكتشاف للغاز في البلاد وأكبر اكتشاف في البحر الأبيض المتوسط، وفي نهاية العام الماضي، امتلكت مصر 75.5 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وفقًا للمراجعة الإحصائية 2021 للطاقة العالمية الصادرة عن شركة BP plc.

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قال سيريل ويديرشوفن، مؤسس شركة Verocy الهولندية لاستشارات الطاقة والسلع:"هناك بالتأكيد ما يكفي من الغاز البحري المتاح لمصر ليكون لها مستقبل جيد كمركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى قربها من قبرص وإسرائيل.. واتفقت إسرائيل وقبرص على تسليم فائض الغاز لديهما إلى منشأتي تسييل في مصر للتصدير".

لكن أعمال الغاز الطبيعي المسال في مصر كانت لها بداية وعرة، وبدأت مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال من منشآت دمياط وإدكو في عام 2005، ومع ذلك عانت دمياط من انتكاسة كبيرة عندما تم إغلاقها لمدة ثماني سنوات بعد أن أعلنت مصر قوة قاهرة في نوفمبر 2012، وتم تحويل الغاز المتجه إلى دمياط لمواجهة نقص الغاز المحلي.

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