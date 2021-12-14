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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: جهود مكثفة للجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية

صدى البلد

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

وأوضح أن ذلك بهدف الاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.

وأكد أن هناك جهودا للجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "Spc Training Academy" ، والكائن مقرها في (٢٩ شارع التوفيق من شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة)، وتزعُم منح دبلومات في مجال طب الأسنان، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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