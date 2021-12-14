جامعة دمياط ٤٦٢ عالميًا فى تصنيف المقياس الأخضر

محافظة دمياط

أُعلنت اليوم نتيجة تصنيف Ui Green Metric للجامعات الخضراء صديقة البيئة.

وظهرت ١٢ جامعة مصرية (٩ حكومية + ٣ خاصة) في هذا التصنيف من إجمالي ٩٥٦ جامعة مشاركة.

وحازت جامعة دمياط على المركز ٤٦٢ عالميًا وبذلك فقد تقدمت الجامعة ١٩٣ عن العام الماضي الذي كان حينذاك ٦٥٥ عالميًا.

وجدير بالذكر أن هذا التصنيف يقوم على ستة معايير تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة والموقع الجغرافي، إدارة النفايات والتغييرات المناخية ، استخدام المياه، المواصلات، والتعليم والبحث العلمي.

هذا وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بأصدق التهاني للمنتسبين للجامعة لما يشهده تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية من تقدم ملحوظ.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ولفريق تصنيف وتبويب ورصد وترتيب و تصنيف الجامعة بقيادة الدكتورة أمانى الدياسطى على ما يقومون به من جهود منقطعة النظير في تحديث المعلومات عن الجامعة ومتابعة التصنيفات المختلفة لرصد ما وصلت إليه الجامعة من مراكز متقدمة.