مصطفى الفقي: الرئيس السيسي يسير في تنمية البلاد مثل القطار.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ، إن الرئيس السيسي يسير في تنمية البلاد مثل القطار، مؤكدا تعجبه من حجم الإنجازات التي نراها في الوقت الحالي.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أن الشعب يثق في الرئيس السيسي لأنه يأخذ قراراته بجرأة.

وتابع مصطفى الفقي، أن الدولة تعمل بعقلية اقتصادية حديثة وفقا لمتطلبات الاستثمار، والشعب بدأ يشعر بثقة في مؤسساته.

وأشار المفكر السياسي إلى أن وزير التعليم على درجة عالية من الناحية الفنية وغير مسيس.

اختبار كبيرا أمام الدولة المصرية

وأكد المفكر السياسي، أن جائحة كورونا كانت اختبارا كبيرا أمام الدولة المصرية، ولكنها تعاملت معها بصلابة وقوة.