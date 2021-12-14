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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. قرارات مجلس الإدارة في اجتماع اليوم وتدريبات بدينة استعدادا للسوبر الأفريقي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم ‏

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، العديد من الملفات المهمة ‏التي تخص قطاعات النادي المختلفة، في جلسته التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي ‏بالجزيرة، والممتدة من الأسبوع الماضي.

 

كأس العالم للأندية.. الأهلي بين مطرقة حلم الجماهير وسندان تضارب المواعيد
 

كأس العالم للأندية بطولة عالمية تأهل لها فريق الأهلي عقب التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا للموسم الماضي ولكن منذ إعلان موعد البطولة أصبحت تمثل أزمة كبري لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في ظل تضارب موعدها مع موعد بطولة أمم إفريقيا وبالتالي أصبح المارد الأحمر في مأزق حقيقي ليجد نفسه بين سندان حلم الجماهير ومطرقة أزمة موعد البطولة.

الأهلي يستأنف تدريباته بمحاضرة ومران بدني في الجيم


واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

مسحة طبية للاعبي الأهلي غدًا استعدادًا للسوبر الإفريقي

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غدا الأربعاء قبل خوض مباراة سموحة الودية وذلك استعدادا للسوبر الإفريقي. 

النادي الأهلي مجلس إدارة الأهلي كأس العالم للاندية ملعب التتش بالجزيرة للسوبر الإفريقي

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