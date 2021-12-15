عمرو عثمان: قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات منح فرصة 6 أشهر للعلاج|فيديو

تنتهي غدًا

كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بداية من غد الخميس.

وأكد عمرو عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن فصل فوري للموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت التعاطي، مشيراً إلى أن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات منح فرصة 6 أشهر لتلقي العلاج وانتهت اليوم.

وتابع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن القانون يطبق أيضاً على الجهات ذات المنافع العامة ومنها الجامعات الخاصة، لافتا إلى أن الإدارة نفذت اكثر من كشف على 100 ألف سائق على الطرق العامة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن معاملة جنائية مع السائق الحافلات المدرسية متعاطي المخدرات ويحول للنيابة العامة، متابعاً أن هناك حملات ضخمة على سائقي الحافلات المدرسية للكشف عن تعاطي المخدرات.