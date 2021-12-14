والتر هودج ردًا على عرض الزمالك: سددوا مستحقاتي المتأخرة أولًا ثم نتحدث

تحدث والتر هودج لاعب نادي الزمالك السابق عن موقفه من عرض الزمالك المقدم لضمه خلال الفترة القادمة.

وقال هودج في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الزمالك قدم عرض رسمي لعودتي مرة أخرى بالفعل".



وأضاف "لما اتكلموا معايا قولتلهم أنا عاوز الفلوس بتاعتي الي لسة ماخدتهاش من الموسم الي فات".



وواصل "انا اديت دوري وقدمت كل ما أملك من مجهود ومن حقي أحصل على مستحقاتي المتأخرة".



وأختتم هودج " ردي لمسئولي الزمالك إني اخد فلوس وبعدين نتكلم، هناك مناقشات تتم حاليًا عن مستحقاتي المتبقية مع الزمالك في الفترة الحالية".