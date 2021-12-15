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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا | ياسمين رئيس تتصدر تريند تويتر بسبب شبيهتها.. شيخ عراقي يهاجم محمد رمضان

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

شيخ عراقي يهاجم محمد رمضان.. والأخير يرد: كيف تعترض على لوني الذي خلقه الله

 

مني زكي تتألق بفستان ذهبي أنيق.. فيديو

 

إطلالة أنيقة.. هند صبري تتألق من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

 

بـ توب شفاف.. رزان المغربي تتألق في أحدث ظهور لها

 

في ديو جديد.. عمر كمال يروج لأحدث أغانيه برفقة خطيبته شيماء المغربي

 

لطيفة تشوق الجمهور لأحدث أعمالها قصيدة "حلم"

 

شاهد.. ياسمين صبري تتألق على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

 

من المالديف.. محمود العسيلي برفقه زوجته في صورة رومانسية

 

ريا أبي راشد عن مهرجان البحر الأحمر: فخورة بهذا الجيل المبدع من السينمائيين

 

استعدوا.. محمد رمضان يشوق الجمهور لإطلاق أغنية إمتحان ثانوية.. شاهد

 

جلسة تصوير جديدة.. حسن الرداد: اشتقت لنفسي وسعيد برجوعها.. شاهد

 

أحمد زاهر يؤدي مناسك العمرة.. وعمر كمال: ربنا يتقبل يا حبيبي

 

استاذي ومعلمي.. أحمد العوضي يتذكر نور الشريف بكلمات مؤثرة

 

ببوستر وشعرها محلوق.. شيرين عبد الوهاب تروج لأغنية "خاصمت النوم"

 

إيمي سمير غانم لوالدها: يارب اشوفك يا حبيبي واقعد تحت رجليك

 

ياسمين رئيس تتصدر تريند تويتر بسبب شبيهتها في الشكل

 

سلبية.. أحمد مرتضى منصور يعلن شفاءه من كورونا

احمد مرتضي منصور ياسمين رئيس إيمي سمير غانم شيرين عبد الوهاب أحمد العوضى احمد زاهر

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