كنت ببقى معاه في الكواليس.. ابنة عمر الحريري: اتربيت في كواليس مسرحية شاهد مشافش حاجة|فيديو

روت ميريت ابنة الفنان عمر الحريري ذكريات والدها في حياته الأسرية قائلة: "اتربيت في كواليس مسرحية شاهد مشافش حاجة.. والواد سيد الشغال التي عمل فيها أبي مع عادل إمام

وكشفت أنها كانت تحب دائماً مرافقة أبيها الراحل في كواليس أعماله قائلة: "كنت بحب دايما أحب أكون مع أبي في الكواليس.. وقبل ظهوره على المسرح كان لديه "تركيز تام ومبيفتحش بؤه".

وتابعت "ميريت" في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: أبي كان من المدرسة القديمة ولا يخرج عن النص وكان يضحك بالفعل على إفيهات عادل إمام".

وكشفت ميريت أن والدها كان لا يحب "الواسطة" في الوسط الفني قائلة: "قالي متبقيش باراشوت"ولازم تدرسي الفن.. وهو لا يؤمن بالواسطة في الفن.. وأنا مشتغلتش بالواسطة وجبتها من تحت خالص .