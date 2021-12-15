الأمن يضبط خيَّالا يسب آخر خلال تصوير فتاة أجنبيه لنفسها بالأهرامات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنا، قيام إحدى السائحات الأجانب بتصوير نفسها بالمنطقة الأثرية بالهرم، ويظهر خلاله أحد الأشخاص، وهو يسب آخر بألفاظ تخدش الحياء العام.

وبتكثيف الجهود والاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه يعمل “خيَّال” مقيم بالهرم في الجيزة.

وبضبط المذكور، ومواجهته؛ قرر أنه فى غضون عام 2017، وحال اصطحابه لإحدى السائحات بالمنطقة المشار إليها؛ سبَّهُ أحد الأشخاص "خيال" لتسببه فى ازدحام الطريق، وإعاقة مرور الدواب.

وأضاف أنه لم يتخذ ضده أي إجراء قانوني آنذاك؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.