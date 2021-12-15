بيراميدز يخوض ثاني مبارياته الودية اليوم في معسكر دبي

يخوض فريق نادي بيراميدز، في الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، ثاني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا في مدينة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، في إطار الإعداد للموسم الجديد.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الإمارات الإماراتي في مدينة رأس الخيمة، في ثاني المواجهات الودية بالمعسكر بعدما خاض مواجهة ودية أولى السبت الماضي أمام العين بمدينة العين.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر بيراميدز في دبي حتى يوم الجمعة المقبل على أن تعود البعثة للقاهرة لتبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد لمباريات طلائع الجيش وانبي والأهلي المحدد لهم أيام 21 و25 و30 ديسمبر في الدوري الممتاز.