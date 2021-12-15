شبانة: منع لاعبي الزمالك من الظهور في قناة النادي.. واتهام الغندور بإفساد التجديد لـ بن شرقي

علم برنامج "بوكس تو بوكس" بتفاصيل الأزمة بين أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، مع خالد الغندور نجم الفريق السابق والذي يعمل في قناة الزمالك.

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامجه، بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية etc، أن أمير مرتضى منع لاعبي الزمالك من الظهور مع خالد الغندور في أي مداخلات أو كضيوف على قناة النادي خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق.



وقال شبانة، إن أمير مرتضى حمل الغندور المسئولية كاملة لفشل التجديد لـ بن شرقي بسبب هجومه على اللاعب، وآخرها انتقاد الغندور لسفر اللاعب إلى دبي بعد نهاية كأس العرب، وعدم العودة إلى تدريبات الفريق.

ونوه محمد شبانة بأن أمير مرتضى وجه رسالة صارمة للغندور، بعدم الحديث نهائيًا عن ملف بن شرقي، واتهمه بأنه وراء رفض اللاعب للتجديد للفريق، وهدد أمير بالخروج ومهاجمة خالد الغندور.

ولفت الإعلامي محمد شبانة، إلى أن أمير مرتضى زعم أن بن شرقي، هو الذي اشتكى له من خالد الغندور، وأن اللاعب غاضب بسبب كثرة هجوم الغندور عليه.