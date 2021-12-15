عبدالحميد بسيوني : الفوز بالسوبر أمام الأهلي يساوي 100 بطولة

كشف عبدالحميد بسيوني نجم النادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه شارك في بطولة السوبر المصري أمام الأهلي وهى بطولة كبيرة وشارك في البطولة وحاول تأجيل الماتش والجميع لم يتوقع فوز طلائع الجيش وغادر قبل المباراة 8 لاعبين أساسيين ولم يتم التعاقد مع لاعبين جدد مؤكداً: اتفاجئنا بموعد مباراة السوبر وتحدثنا مع اتحاد الكرة بشكل ودي لعقد صفقات واكتمال صفوف الفريق.

وتابع بسيوني في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "اتحاد الكرة أصدر قرارًا بخوض السوبر باللاعبين الجدد واستطاع الأهلي وقتها عقد صفقات جديدة وطلائع الجيش لم يتعاقد مع صفقات تكمل صفوفه، لكن اللاعبين لعبوا مباراة كبيرة ووصلوا لمرحلة بذل مجهود إضافي في الوقت الأصلي والإضافي وضربات الجزاء"

وواصل بسيوني: "استدعينا اللاعبين من الإجازة لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي، ونصحت اللاعبين بعدم إظهار خوفهم والقلق أمام الفريق الأحمر في تلك المباراة، المباراة كانت صعبة نلعب أمام لقب أفريقيا والفوز بهذه البطولة يساوي 100 بطولة".