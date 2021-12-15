عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسألة وقت.. رئيس الفيفا : محمد صلاح سيصبح أفضل لاعب في العالم

رئيس الفيفا
رئيس الفيفا

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واصفًا إياه بأنه الأفضل بالعالم.

وقال "إنفانتينو" في تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية، أمس الثلاثاء: "محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهي مسألة وقت ونجاح مع ناديه ومنتخبه الوطني، حتى يصنع الفارق، ويصبح الأفضل في العالم".

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين، والاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل الأفضل لموسم 2020-2021.

وضمت القائمة 23 لاعبًا دون تواجد النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة كفرالشيخ: كلية الذكاء الاصطناعي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل |فيديو

هاتف سامسونج Galaxy M33 5G الشبابي يصدر ببطارية 6000 مللى أمبير

اليوم.. محافظ القاهرة يفتتح المبنى الجديد لحي المرج بتكلفة 27 مليون جنيه

لماذا صلاة قيام الليل شرف المؤمن؟.. تعرف على فضلها

10 مهام تختص بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..اعرفها

إيلون ماسك يحصل على لقب رجل العام من تايم الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

محمود عبد الحكيم يفجر مفاجأة: محمد صلاح والنني وقعا للنادي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ