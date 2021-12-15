مسألة وقت.. رئيس الفيفا : محمد صلاح سيصبح أفضل لاعب في العالم

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واصفًا إياه بأنه الأفضل بالعالم.

وقال "إنفانتينو" في تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية، أمس الثلاثاء: "محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهي مسألة وقت ونجاح مع ناديه ومنتخبه الوطني، حتى يصنع الفارق، ويصبح الأفضل في العالم".

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين، والاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيل الأفضل لموسم 2020-2021.

وضمت القائمة 23 لاعبًا دون تواجد النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.