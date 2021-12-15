يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الأربعاء 15 - 12 - 2021، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15- 12- 2021 والقنوات الناقلة، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباراة منتخب مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021

مصر× تونس- الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 1

قطر× الجزائر- الساعة 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

برايتون× وولفرهامبتون- الساعة 9:30 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

بيرنلي× واتفورد - الساعة 9:30 مساء

كريستال بالاس× ساوثهامتون - الساعة 9:30 مساء

آرسنال× وست هام يونايتد - الساعة 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

أوجسبورج× لايبزيج - الساعة 9:30 مساء

بوروسيا دورتموند× جرويتر فورت - الساعة 9:30 مساء