موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

يلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة كأس العرب في تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.

وضمن منتخب مصر التأهل إلي دور نصف نهائي البطولة العربية عقب تحقيق الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 .

وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويرتدي المنتخب الوطني قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام تونس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب، بينما يرتدي المنتخب التونسي طاقمًا أبيضا.

وتُنقل أحداث مباراة مصر وتونس عبر قنوات beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، Alkass One HD، و on time sports.