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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة اليوم في نصف نهائي كأس العرب.. تاريخ مواجهات مصر وتونس

صدى البلد

يخوض منتخب مصر اليوم الأربعاء مباراة مهمة أمام نظيره تونس، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العرب، على استاد 974.

وضمن منتخب مصر التأهل إلي دور نصف نهائي البطولة العربية عقب تحقيق الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 .

تاريخ مواجهات مصر وتونس 


وبالنظر إلى تاريخ مواجهات المنتخبين؛ نجد أن نسور قرطاج تفوقوا على الفراعنة في عدد مرات الانتصار، حيث فازوا بـ16 مباراة، مقابل 13 للفراعنة، فيما سيطر التعادل على 11 لقاء بينهما.

وتاريخيًا، واجه منتخب مصر، نظيره منتخب تونس، في 40 لقاء، منها 25 مباراة رسمية، و15 مباراة ودية.

وحقق منتخب مصر، الفوز، على منتخب تونس، في آخر مباراة رسمية جمعت بين الفريقين عام 2018، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز على نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والفوز كان هو الأول لمنتخب مصر في تاريخ المواجهات الرسمية ، بعد 15 عامًا من الفوز الذي حققه الفراعنة في نهائيات أمم أفريقيا 2002 بهدف دون رد، سجله حازم إمام، لاعب الزمالك حينذاك.

وبين عام 2002 وعام 2018 تقابل المنتخبين في مباراة ودية عام 2017، ونجح منتخب مصر في الفوز على تونس باللقاء الودي الذي جرى بينهما قبل أمم إفريقيا، بهدف نظيف سجله مروان محسن.

ونجح منتخب مصر في تسجيل 38 هدفًا في شباك منتخب تونس خلال المواجهات السابقة، بينما استقبلت شباك منتخبنا 44 هدفًا.

وتعد النتيجة الأكثر تكرارًا في تاريخ مواجهات مصر وتونس هي 1/0، وذلك تكرر في 12 مباراة بين الفراعنة ونسور قرطاج، وثاني أكثر نتيجة تكررت هي التعادل السلبي وحدث ذلك في 6 مباريات.

يذكر أن منتخبي مصر وتونس، قد تقابلا، مرة وحيدة سابقة ببطولة كأس العرب كان الفوز فيها حليف الفراعنة، وآخر مواجهة جمعت المنتخبين المصري والتونسي كانت في تصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 16 نوفمبر لعام 2018 وفاز الفراعنة 3-2.

وللمنتخب المصري الأفضلية في أكبر فوز حققه على نظيره التونسي عام 1989 بأربعة أهداف دون رد، في المقابل حقق المنتخب التونسي نفس الرباعية عام 1977، لكن مقابل هدف للفراعنة.

ويعد حسام حسن أكثر لاعبي المنتخب الوطني مشاركة في مباريات الفراعنة أمام النسور بواقع 12 مباراة، في حين يأتي وهبي خازري كأكثر لاعبي المنتخب التونسي مشاركة في مبارياته أمام مصر بواقع 3 مباريات، بينما يتميز النجم المصري محمد صلاح بكونه آخر لاعب سجل في تاريخ مواجهات المنتخبين.

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