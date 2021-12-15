انخفاض الحرارة إلى 11 درجة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلا باردا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

طقس اليوم الأربعاء



ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 الى 40%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فترات متقطعة، فيما تصبح فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 30%) على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



كما يتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة الى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 13

وادي النطرون 18 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 12

بلطيم 19 12

مطروح 17 13

السلوم 16 12

سيوة 17 08

بورسعيد 20 13

دمياط 20 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 19 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 25 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 18 08

بنى سويف 18 08

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 28 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 33 22

المدينة 28 19

الرياض 22 13

المنامة 25 20

أبو ظبي 27 17

الدوحة 28 22

الكويت 25 16

دمشق 17 05

بيروت 20 16

عمان 15 06

القدس 15 08

غزة 19 13

بغداد 24 12

مسقط 26 20

صنعاء 23 08

الخرطوم 33 18

طرابلس 17 11

تونس 16 07

الجزائر 13 07

الرباط 21 10

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 04

إسطنبول 08 05

إسلام أباد 17 04

نيودلهي 23 06

جاكرتا 32 24

بكين 06 05-

كوالالمبور 31 25

طوكيو 12 05

أثينا 11 06

روما 13 03

باريس 08 06

مدريد 15 01

برلين 08 05

لندن 12 07

مونتريال 02 01-

موسكو 02- 04-

نيويورك 11 09

واشنطن 14 07

نواكشوط 28 16

أديس أبابا 25 10