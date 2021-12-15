عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غادة والي: وجود الاستقرار في أي دولة أمرا مهم لمواجهة الفساد

غادة والي
غادة والي

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شهد مشاركة من 152 دولة، مضيفة أن الحاضرين فيه بشكل شخصي قرابة 1000 شخص وآخرون شاركوا افتراضيا.

وأضافت "غادة والى"، خلال لقاء عبر سكايب لبرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن توصيات المؤتمر ستصدر يوم الجمعة المقبل تحت اسم: إعلان شرم الشيخ.
 

وأشارت إلى أن الإعلان سيتضمن عددا من القرارات الدولية التي طرحت للنقاش، وهم 8 قرارات دولية تتناول موضوعات مختلفة، لافتة إلى أنها تخص استرداد الأصول المسروقة ومكافحة الفساد من خلال التعليم ودور الشباب في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد، وغيرها من القرارات الهامة التي تطرحها الدول".


وأوضحت أن المؤتمر يعقد بعد عامين، من آخر انعقاد له في الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن المؤتمر يركز على مكافحة الفساد في أوقات الأزمات، وكيف نتجنب الفساد في أوقات الأزمات والأوبئة.


ولفتت إلى أن قضية الفساد أزمة تعاني منها دول عالمية كثيرة، منوهة بأن وجود الاستقرار في أي دولة أمرا هاما يساعد في مواجهة ومحاربة الفساد. 


وأكدت غادة والي، أن مكافحة الفساد أمر يشغل كافة دول العالم، وتابعت: "اتفاقية مكافحة الفساد وقعت عليها 189 دولة .. في إفريقيا كافة الدول منضمة لها باستثناء دولة وحدة.. والتقارير تؤكد أن هناك 88.5 مليار دولار يتم تهريبها من إفريقيا سنويا وهو ما يعدل 4% من حجم الناتج المحلي للقارة، مؤكدة أن الفساد يؤثر سلبا على المجتمعات ويصيب الشباب بالإحباط.


وتابعت غادة والي أن عصابات الجريمة المنظمة استغلت الجائحة العالمية لفيروس "كورونا" من خلال بيع لقاحات فاسدة في بعض دول العالم، لافتة إلى أن عصابات الجريمة المنظمة تستغل أي أزمة أو وباء بأي طريقة وتعمل على الفساد. 


وكشفت والي أنه تم إصدار أول تقرير عالمي لرصد الفساد في مجال الرياضة.

ترشيحاتنا

هارجريفز: برناردو سيلفا أفضل لاعب في الدولي الإنجليزي بعد صلاح

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15- 12- 2021 والقنوات الناقلة

أهتم بحماتي وأبنائها جدا وزوجي ينصحني بعدم الإفراط في ذلك.. فماذا أفعل؟

مصطفى الفقي: المؤتمر الدولي لتغيير المناخ في مصر سيكون حدثاً عالمياً العام القادم|فيديو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-12-2021

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ