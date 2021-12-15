وزير الداخلية الليبي يبحث مع المستشارة الأممية ملف الاستحقاق الانتخابي المقبل

بحث وزير الداخلية الليبي خالد مازن اليوم، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ملف الاستحقاق الانتخابي المقبل وما يواجهه من صعوبات وتهديدات.

وتطرق الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - إلى النقاط الرئيسية للخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات والتي استعرضت في شهر سبتمبر الماضي أمام حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمجتمع الدولي.

من جهتها، أثنت وليامز على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية الليبية، مؤكدة التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجل إقامة الانتخابات بموعدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.