محمود سمير: بكيت كثيرًا بسبب استبعادي المتكرر في الأهلي

قال محمود سمير، نجم الأهلي السابق، بكيت كثيرا بسبب استبعادي المتكرر في الأهلي، مضيفًا أن مانويل جوزيه استبعدني بعد فترة تألق في الأهلي لمدة 4 مباريات متتالية.



وأضاف محمود سمير في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ، كنت محظوظاً باللعب للأهلي وسط مجموعة كبيرة من النجوم ، متابعًا أن أوضة اللبس في الأهلي 2008 كانت فخمة جدًا بالنجوم وسعدت بهذه الفترة.

وتابع محمود سمير ، لم أكن محظوظًا خلال فترة لعبي للأهلي بسبب وجود نجوم كبيرة في نفس مركزي ، مضيفًا أهم بطولة لي مع الأهلي هي دوري أبطال أفريقيا 2008 على حساب القطن الكاميروني.