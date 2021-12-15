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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هارجريفز: برناردو سيلفا أفضل لاعب في الدولي الإنجليزي بعد صلاح

صدى البلد

قال النجم الدولي الإنجليزي السابق أوين هارجريفز، إن نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا أفضل لاعب في الدولي الإنجليزي بعد النجم المصري محمد صلاح.
 

وأضاف هارجريفز، نجم مانشستر سيتي السابق، في تصريحات أوردتها شبكة "بي تي سبورت"، لولا وجود صلاح، لكان سيلفا بالتأكيد أفضل لاعب في الدولي".
 

وسجل سيلفا 7 أهداف في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي، بينما يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.


وأشاد هارجريفز بسيلفا وطريقة أدائه، حيث يستطيع سيلفا اللعب في 5 أماكن، ويؤدي في كل منها أفضل من الأخر، من بينها رقم 10 ورقم 8، وجناح.


وأشار إلى أن سيلفا لاعب مميز في خطة بيب جوارديولا، فهو لاعب سريع يلعب رقم 10 ولكن بشكل متطور.

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