الأمن الموريتاني ينفي أي تهديد إرهابي في نواكشوط

نفت الإدارة العامة للأمن الموريتاني وجود أي تهديد إرهابي يستهدف مدينة نواكشوط.



وأكدت في بيان نشر اليوم في نواكشوط أنها ستظل ساهرة على ضمان الأمن والطمأنينة على كامل التراب الوطني.



ويأتي البيان بعد دعوة السفارة الأمريكية في نواكشوط لرعاياها بتفادي الذهاب إلى قاعة رياضية في نواكشوط بسبب وجود احتمال تهديد إرهابي.



وذكر الأمن الموريتاني، في بيانه، أن الاستنتاج باحتمال تعرض الموقع المذكور لعمل إرهابي وأن الاحتمال جاء بناء على تردد بعض أصحاب السوابق على الموقع الرياضي خلال الفترة الماضية.



وأشارت الإدارة إلى أنه بعد التحريات التي قيم بها، اتضح أن الموضوع يتعلق بالاشتباه في دواعي اشتراك 4 أشخاص في تلك القاعة الرياضية، بعضهم من أصحاب السوابق حيث لوحظ ترددهم عليها لممارسة أنشطتهم الرياضية للفترة ما بين شهر يونيو الماضي وبداية شهر ديسمبر الجاري، مضيفة أنها تطمئن المواطنين والمقيمين أنه لا وجود لتهديد إرهابي وأن المصالح الأمنية ستظل ساهرة على ضمان الأمن والطمأنينة على كامل التراب الوطني.