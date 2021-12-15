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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة مشتركة لمعاينة الأرض المخصصة للمقلب العمومي والمدفن الصحي برأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد اللواء أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، وصول لجنة مشكلة من وزارة التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط التنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة.

 

وقال حامد في بيان، ، إن اللجنة عاينت الأرض المخصصة بطريق الشيخ فضل لإنشاء المقلب العمومي والمدفن الصحي ومراجعة الإحداثيات، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على الموقع المقترح طبقا للإحداثيات المحددة مع قيام الهيئة العربية للتصنيع بأعمال الرفع المساحي للجسات.

 

على الجانب الآخر شارك اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أبناءه من ذوى الهمم احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، تحت شعار "قادرون باختلاف" ، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، و جمهور كبير من اولياء الامور والاهالي ، وذلك بالنادى الاجتماعي بمدينة الغردقة .

 

وجه اللواء عمرو حنفي الشكر لجميع الحضور وكتيبة العمل بالتربية والتعليم ، قائلا " وجودى  هنا أعطاني طاقة ايجابية لم اتصورها " ، لافتا ان استفادته كانت عظيمة ،فقد أثرت فيه ارادة وطاقة ابنائه من ذوى الهمم بشكل كبير  ،مؤكدا ان الكلام الذى يأتى من القلب يصل للقلب وهذا ما حدث فى احتفالية اليوم ، موضحا ان جميع الطلاب لهم جزء خاص فى القلب ، وسيحظون خلال المرحلة القادمة باهتمام اكبر ، وهو توجه الدولة وتوجه المحافظة ، مشيرا ان اى طلب سيقدم له فى اى وقت اى كان سيقوم بتلبيته على الفور .

 

و اكد محافظ البحر الأحمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما بضرورة توفير الرعاية الكاملة لذوي الهمم والاهتمام الكبير لهم، ودائما نتذكر قول الرئيس السيسي، خلال حضوره احتفالية قادرون باختلاف، التي أقيمت منذ أيام قليلة، «إنهم البركة التي تحل على المجتمع بسبب وجودهم» ، مشيرا ان المحافظة تقوم بكل الجهد لتوفير كل السبل لتقديم تعليم متكامل لذوى الهمم ، مشيرا انه تم افتتاح اول مدرسة للمكفوفين بالبحر الاحمر مجهزة بالكامل ، كما يتم مدهم دائما بكل متطلباتهم على الدوام .

 

وقد توجه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالشكر لمحافظ البحر الأحمر ، على دعمه الرائد فى تطوير العملية التعليمية واهتمامه البالغ بذوى الهمم فى المحافظة ، موضحا تقدم ابناء البحر الأحمر من ذوى الهمم فى جميع المسابقات المختلفة على مستوى الجمهورية ، كما وجه الشكر لفريق العمل القائم على هذا الحفل الذى تطلب مجهودا ضخما لإخراجه بصورة مشرفة  ، ليرسم السعادة على وجوه الأطفال وأسرهم .

 

شارك فى الحفل مدرسة الأمل للصم والبكم وضعف السمع ، مدرسة التربية الفكرية بالغردقة ، ومدرسة النور للمكفوفين وضعف البصر ، حضر الحفل العميد تامر سمير مدير الإدارة المركزية بالمحافظة ، كمال سليمان رئيس مجلس الأمناء ، رضوى فوزى مدير إدارة التربية الخاصة ،  ومديرى ومعلمى المدارس المشاركة واسر الطلاب .

 

 

 

 

 

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