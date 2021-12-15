العراق يحبط محاولة تفجير أنبوب الغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.. صور

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، احباط عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.



ووفقا لشبكة “دجلة” العراقية، أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني ، أنه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى واثناء المسح الميداني من إحباط تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة الجربوعيه الأولى قاطع محافظة المثنى”

وأضاف البيان انه “قد تم وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الانبوب الغازي ، ولكن تم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتم تفكيكها وابطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية”.

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