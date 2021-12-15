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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر مرموش: لن أعود للدوري المصري و أحلم بمجاورة صلاح في البريميرليج

صدى البلد

أكد عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني أنه تجاوز الإصابة التي أبعدته عن معسكر منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، واستعاد عافيته من خلال المشاركة مع فريقه في الدوري الألماني.

وأضاف مرموش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن الجهاز الفني  للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش كان حريصا على الاطمئنان عليه والتواصل معه باستمرار.

وقال مرموش إنه لم يتوقع المشاركة أساسيا في بداية مشواره مع منتخب مصر أمام ليبيا في الإسكندرية، حيث سجل هدفه الدولي الأول أيضا، مما منحه الثقة.

وكشف مهاجم شتوتجارت أنه كان يترقب استدعائه للمنتخب الأول بعد استبعاده من المنتخب الأولمبي، مبينا أن غيابه عن أولمبياد طوكيو 2020 كان بسبب رفض ناديه، لأن البطولة ليست ضمن أجندة الفيفا.

وعن الخصم المحتمل للفراعنة  في المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قال "منتخب مصر جاهز لمواجهة أي منافس".

وتابع "المنتخب يحقق نتائج ممتازة تحت قيادة كيروش ويسير بخطى ثابتة وقادر على الفوز بكأس أمم أفريقيا".

وأكد مرموش أنه لا يفكر في العودة للدوري المصري ويفضل الاستمرار في أوروبا، موضحا "أحلم باللعب في البريميرليج بجوار محمد صلاح".

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