مسحة طبية للاعبي الأهلي اليوم استعدادًا للسوبر الإفريقي

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل خوض مباراة سموحة الودية وذلك استعدادا للسوبر الإفريقي.



ويجري اللاعبون والجهاز الفني والإداري مسحة طبية استعدادا للسفر إلى قطر والمحدد له بعد غد الجمعه استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.



واستأنف الأهلي تدريباته ظهر أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.



ويواجه الأهلي فريق سموحة في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي يوم ٢٢ ديسمبر في السوبر الإفريقي.