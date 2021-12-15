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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: مصر تقفز 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021 |انفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض تقدم مصر في مؤشر المعرفة العالمي خلال 2021، وقد قفزت مصر إلى المرتبة 53 في المؤشر خلال 2021 مقارنة بالمرتبة 72 في 2020.


- وقد تقدمت مصر في جميع القطاعات الرئيسة للمؤشر؛ حيث جاءت في المرتبة 35 في مؤشر التعليم العالي خلال 2021 وذلك مقارنة بالمرتبة 42 خلال 2020، بينما جاءت في المرتبة 58 في مؤشر البحث والتطوير والابتكار وذلك مقارنة بالمرتبة 74 في 2020.


- وعلى صعيد المؤشرات الفرعية فقد حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في تنافسية قطاعي الإنترنت والهاتف خلال 2021، كما جاءت في المرتبة الـ13 عالميًّا في حجم العمالة الماهرة، والـ6 عالميًّا في الصحة والبيئة والـ36 في نسبة مشاركة النساء إلى الذكور في البرلمان.

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الوزراء تقفز 19 مركز ا مؤشر المعرفة العالمي 2021

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