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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قرار موسيماني في القيد الأفريقي قبل مواجهة الرجاء بالسوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اللاعبين الذي سوف يتم قيدهم في القائمة الأفريقية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة علي لقب السوبر الأفريقي.

واستقر موسيماني بشكل نهائي علي قيد بيرسي تاو وكريم فؤاد ولويس ميكسيوني ويبقي الثلاثي الآخر عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي محل التقييم في القيد حالياً أو خلال شهر يناير المقبل .

وخرج بشكل رسمي عن مواجهة الرجاء كل من صلاح محسن ومحمود متولي وايمن اشرف للإصابة بينما يكتنف الغموض موقف احمد عبدالقادر الذي يبذل قصاري جهده في تنفيذ برنامجه التأهيلي للحاق بتلك المواجهة .

ويخوض الفريق الأحمر تجربته الودية الأخيرة اليوم أمام سموحه قبل السفر الي العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الجمعه للدخول في معسكر مغلق هناك استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها 22 ديسمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

ويترأس بعثة الفريق الأحمر محمود الخطيب رئيس النادي ويرافقه عدد من اعضاء المجلس علي نفقتهم الشخصية مثل طارق قنديل وحسام غالي ومحمد شوقي علي أن يغادر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي للحاق بهم قبل المباراة بـ48 ساعة فقط.

وستكون مباراة اليوم الودية أمام سموحة هي كلمة السر في حسم تشكيل البعثة وإختيار الهيكل الرئيسي للفريق الذي سيغادر إلي الدوحة خاصة أن أغلب القوام الرئيسي متواجد هناك مع منتخبات مصر وتونس والمغرب التي تشارك في بطولة كأس العرب وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن اشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف بجانب علي معلول وبدر بانون.

 

الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بيتسو موسيماني القائمة الأفريقية الرجاء البيضاوي السوبر الإفريقي

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