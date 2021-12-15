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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من قلعة صلاح الدين.. احتفالية مصرية كويتية بمناسبة مرور 60 عاما على علاقات البلدين

صدى البلد

أكد الشيخ احمد الناصر الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالكويت حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الأخوية  الراسخة مع مصر ودفعها قدما الي الامام خلال الفترة المقبلة  مشيرا الي عمقها التاريخي وعراقتها التي تعود الي  القرن التاسع عشر الميلادي  علاوة علي ما اتسمت به ترابط  وامتزاج في عديد من المواقف التي برهنت على رسوخها و ثباتها  .

 

 وأشار الشيخ احمد  الناصر في الاحتفال الذي أقيم بالقلعة امس الثلاثاء بحضور لفيف من المسئولين  والإعلاميين والشخصيات العامة  وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وأعضاء مجلس النواب والشيوخ الي المسار الإيجابي الصاعد لعلاقات البدين موضحا ان هناك  ١٠٥ اتفاقية مشتركة تربط بين البلدين وتغطي  شتي المجالات فضلا عن استثمارات وبرامج تنموية تجسد والطبيعة المتميزة لعلاقات للبلدين التي تحظي برعاية ودعم من قيادتي  البلدين الشقيقين .

من ناحيته ثمن وزير الخارجية سامح شكري علاقات البلدين مؤكدا أنها ذات طبيعة خاصة تزداد ازدهارا ونموا في كافة المجالات وأكد عزم البلدين علي الارتقاء بمسيرة العلاقات الي أفاق ارحب بعد ان برهنت علي مدار ستة عقود على قوتها ورسوخها وتعدد مجالاتها.

 

على الصعيد نفسه أكد السفير محمد صالح الذويخ خلال الاحتفالية ان ذكري مرور ٦٠ عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية تعد مناسبة خاصة في وجدان الشعبين الشقيقين لما تمثله من سمات متميزة  قلما تشهدها العلاقات الثنائية بين الدول  مشيرا الي سعادته بالسنوات التي أمضاها خلال عمله في مصر والتي أظهرت مدي التلاحم الوثيق بين البلدين على الصعيدين الرسمي والشعبي مشيرا الي  سلسلة من الفعاليات والنشاطات التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية  والتي غطت كافة أوجه التعاون المشترك و في مقدمتها المجالات التنموية  والثقافية .

 

شهد الاحتفال الذي أقيم بالمسرح المفتوح بالقلعة  فقرات فنية قدمتها المطربة الكويتية  فطومة والمطربة المصرية مروة ناجي إضافة الي فيلم وثائقي عن مسيرة علاقات البلدين  اظهر عراقتها وثراها وتعدد مساراتها إضافة الي كلمات مسجلة لوزير ى خارجية البلدين .

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