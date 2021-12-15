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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات و"الطاقة الذرية" تبحثان التعاون في مجال السلامة والأمن النووي

صدى البلد

 بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، العلاقة القوية بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون المتميز بين الجانبين والذي كان من ثماره تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفق أعلى معايير السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار.


واستعرض الجانبان -خلال لقائهما في مقر إكسبو 2020 دبي اليوم /الأربعاء/ وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- دور إكسبو في تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات فعالة ومثمرة بين الدول في مختلف القطاعات.


ورحب وزير الخارجية الإماراتي بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز تعاونها المشترك مع الوكالة في مختلف المجالات ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية؛ بما يسهم في ضمان استدامة البرنامج النووي السلمي للدولة.


ومن جهته، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية التعاون المثمر والبناء بين دولة الإمارات والوكالة، مشيداً بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يعد نموذجاً يحتذى على مستوى العالم.
 

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