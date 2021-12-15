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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة شديدة اللهجة من شوبير ل كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة تلقي محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عروضا للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “ أون سبورت اف ام ” أن كهربا لم يتلقي أي عروض للرحيل حتي الآن، مشدد أن كل ما يتردد عن عروض خليجية مجرد شائعات وغير صحيحة. 

 

وتابع أن كهربا لابد وأن يرحل عن الأهلي خلال الفترة المقبله ، خاصة وأن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لديه أزمة معه ولا يرغب في مشاركته. 

 

وأكمل أن الحل الأفضل ل كهربا هو الرحيل عن الفريق ، من أجل المشاركة بشكل مستمر والعودة لسابق مستواه.

 

وتابع أن الأمر يحدث دائما وهو ألا يتوافق طباع وعقلية المدرب مع اللاعب.

 

وعن أيمن أشرف نجم الفريق، فأكد شوبير، أنه بات من الصعب أن يشارك في السوبر الأفريقي أمام الرجاء في ظل استمرارا إصابته.

 

وتابع أن الأهلي سيواجه سموحه وديا اليوم، متمنيا أن تقام المباراة في موعد مختلف خاصة وأن مباراة المنتخب أمام تونس ستقام في نفس الموعد.

موسيمانى كهربا الأهلى احمد شوبير سموحة شوبير بيتسو موسيماني السوبر الإفريقي أيمن أشرف

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