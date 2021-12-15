السعودية تستضيف البرنامج الإقليمي الأول للكشف على لاعبي الأولمبياد الخاص

تشهد مدينة جدة السعودية اليوم، الأربعاء، 15 وغدا الخميس، 16 ديسمبر إقامة أول حدث إقليمى للأولمبياد الخاص السعودي، والذى يحظى بالرئاسة الفخرية من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، عضو اللجنة الأولمبية الدولية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام الأولمبياد بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، بالكشف على صحة اللاعبين بمشاركة أطباء من 6 دول عربية وهى مصر، والإمارات، والكويت، والأردن، وموريتانيا، وذلك بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى، ويمثلها ليلة الشناوى، مدير البرامج الصحية، وذلك فى ثلاثة فروع من أصل ثمانية برامج للكشف الصحي على اللاعبين، حيث سيتم الكشف الصحي في صحة الأسنان، والتوعية الصحية، والكشف العام.

ويتزامن الحدث الإقليمي مع مبادرة “هيا نمشى معا”، المقام على كورنيش جدة بتنظيم مركز العون.

وصرحت الدكتورة مـها بنـت أحمـد الجفالي، رئـيس للاولمبياد الـخاص الـسعودي، بـأن الكشف الصحي على اللاعبين يعـد الـركـيزة الأولـى لـلعمل الـريـاضـي الـذي تـطمح لـه فـي إدارتـها للأولمبياد الـخاص الـسعودي، ويـمكن أن تـبنى عـلى الـبيانـات الـصحية الـعديـد مـن الـقرارات الـتي تـصب فـي مصلحة اللاعبين حسـب حالتهم الصحية وقدراتهم الوظيفية.

ووجهت الدكتورة مها الجفالي الشكر والتقديـر إلى وزيـر الـريـاضـة الأمـير عـبـد الـعـزيـز بـن تـركـي الـفيصل عـلى حـرصـه على الارتقاء بـريـاضـة الأشـخاص ذوي الإعـاقـة بـ المملكة ودعـم الاتـحاد الـسعودي للأولمبياد الـخاص لـتحقيق أهدافه الـريـاضـيـة والـصحية لإعطاء فـرصـة للاعبين فـي المملكة لإظهار قدراتهم والـدخـول فـي منافسات تعزز من شخصياتهم وتمنحهم تجارب جديدة وصداقات وذكريات تبقى للأبد، خاصة أن المملكة على أبواب المشاركة فى حدثين عالميين عام 2023 وهما الألعاب العالمية الشتوية بكازان مطلع العام، وفى منتصف العام الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا .

وعبرت ليلة الشناوى مديرة البرامج الصحية بالرئاسة الإقليمية عن سعادتها بإقامة هذا الحدث الإقليمي على أرض المملكة بمشاركة عدد من الأطباء سوف يضافون إلى قائمة الأطباء المؤهلين للعمل مع لاعبى الأولمبياد الخاص، والتى تعد أولى الخطوات لتأهيل اللاعبين للمنافسات الرياضية المتساوية، لأن الاهتمام بصحة اللاعب وتوعيته هو وأسرته تمكنه من إخراج طاقته الرياضة فى أكمل صورة، وأنه تم اختيار ثلاثة فروع فى هذا الحدث من أفرع البرامج الصحية الثمانية، ليكون بداية لإقامة باقي أفرع البرامج الصحية، والتى تتم على مدار العام، بحيث يصبح لاعب الأولمبياد الخاص مؤهلا صحيا من أجل المنافسة الرياضية، وهو فى كامل لياقته الصحية.

وصرح عبد الرحمن القريشى، المدير الوطنى للأولمبياد الخاص السعودي، بأن استضافة المملكة لهذا الحدث الإقليمي بمشاركة عدد من الدول العربية يأتي استكمالا للإنجازات المتوالية التي تتحقق على أرض الواقع بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة للقطاع الرياضي ولجميعة فئات المجتمع، وقد يكون اختيار إقامة برنامج صحي لإيماننا بتأهيل الكوادر الطبية تأهيلا علميا يسهل لهم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، ما يسهل مهمة تخطيط التدريبات الرياضية لكل لاعب مسجل بالأولمبياد الخاص، حيث يتبعها مجموعة من الخطوات من إقامة الألعاب والمسابقات المختلفة ووفق قواعد الأولمبياد الخاص الدولى.

ووجه المدير الوطنى الشكر والتقدير للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى ممثلة فى الرئيس الإقليمى المهندس أيمن عبد الوهاب، والذى لم يدخر جهدا في سبيل تسهيل إقامة هذا الحدث الإقليمي الخاص بالكشف الصحي على اللاعبين وتمكين الـبـرنـامـج الـسعودي مـن فـحص لاعبيه المسجـلين وتـوسـيع قـاعـدة الـبـيـانـات الصحية، وفتح المجال للتعاون مع الـمـؤســسات الــصحية، ونشـر الـوعـي والثقافـة الصحية للاعبين، مما ينعكس بشكل إيجابى على اللاعبين وينعكس فى أدائه الرياضى على مضمار المنافسة، وهو الهدف السامى الذى يسعى إلى تحقيقه الأولمبياد الخاص الدولي من خلال برامجه على صحة اللاعبين.

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