محافظ المنيا يناقش مع أعضاء مجلس الشيوخ قضايا وطلبات المواطنين

عقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة أهم القضايا التى تمس حياة المواطنين من أهالى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد رشاد، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن جميع الأجهزة التنفيذية مسخرة للتعاون المثمر مع أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا أن ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد نواب مجلس الشيوخ بجهود المحافظ الذي يعمل ليلًا ونهارًا من خلال رؤية واضحة استطاع من خلالها إنجاز ملفات دامت لسنوات عديدة دون أي حلول، وما تشهده المحافظة من طفرة في إنجاز مشروعات التطوير في كافة المجالات، معربين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجلة لتلك المشكلات، وسرعة الاستجابة للمتطلبات المواطنين.

وخلال اللقاء ناشد المحافظ أعضاء مجلس الشيوخ بحث الشباب علي مستوي المراكز و القرى بالتعاون مع مسئولي الصحة ونشر التوعية بأهمية سرعة تلقي لقاح كورونا.

واستمع المحافظ لطلبات النواب فى جميع المجالات في قطاعات متنوعة منها الإسكان ، صحة ، تعليم، واستعرض جهود الأجهزة التنفيذية حول المشروعات التى تشهدها المحافظة كما ناقش المحافظ عددا من الموضوعات واستجاب لعدد من طلبات النواب .

