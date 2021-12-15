صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1880 مواطنا ببنى مزار

ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ، بمركز بنى مزار، يومي 13 و 14 من ديسمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1880 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 329 حالة جراحة و 608 حالة أطفال و217 باطنة و135 قلب و119 نساء و69 أسنان و191 جلدية 43 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 107 تحاليل مختلفة وعمل 23 حالة موجات صوتية وعمل 14 حالة رسم قلب وعمل 5 حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 142 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 2 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 148 متردد.