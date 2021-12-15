سعفان : توفير فرصتي عمل لشقيقي شهيد لقمة العيش بقنا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير احتياجاتهم

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الرعاية الكاملة لأسرة الطفل حسين عبدالله إبراهيم، شهيد "لقمة العيش" بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادى.

حيث قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا، بتوفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيد في إحدى شركات القطاع الخاص براتب شهري قدره 3 ألاف جنيه ، و2000 جنيه لمجابهة متطلبات الحياة .

جاء ذلك في تقرير عاجل ، تلقاه وزير القوي العاملة من حسام طلبة علي مدير مديرية القوي العاملة بقنا، أشار فيه إلي أنه رافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، في أثناء زيارة أسرة الطفل الشهيد لتأدية واحب العزاء .

كما قام مدير المديرية بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوي العاملة لأسرة الطفل الشهيد.

وقال مدير مديرية القوي العاملة : إن توجيهات الرئيس السيسي دراسة حالة أسرة الطفل ، وإدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة " سكن كريم" لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الفرش اللازمة بصورة عاجلة.

كما أشار إلى أنه تم صرف مساعدة عاجلة لأسرة الطفل قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي ، وألف جنيه جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات، مع استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصرف أدوية للآسرة بشكل شهري، وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا، فضلا عن قيام المحافظة بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أحد المشروعات ( تروسيكل أو عربة أو منفذ لبيع الخضروات ) بنظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد لمساعدة الأسرة علي مواجهة أعباء الحياة.

يذكر أن مدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قناة قد شهدت أصداء دريمة بشعة اهتز لها الشراع القناوي بأكمله ، حيث تم العثور علي جثة طفل لم يتجاوز الـ 16 عاما مذبوحا داخل الزراعات بالقرب من قرية المصالح بمركز نجع حمادي عندما حاول أحد المجرمين سرقة أموال الضحية المتمثلة في ايراد يومه من بيع الخضروات والذي يصرف منها علي أسرته المكونة من 8 أفراد باعتباره العائل الوحيد لهم.

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