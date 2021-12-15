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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها  ، تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالقاهرة.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

 

بالانتقال أمكن ضبطه ، وتبين أنه عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية ، وبحوزته "جهاز لاب توب " مجهول المصدر.

 

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقته ، وكذا عدد 2 جهاز لاب توب آخرين من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم "محرر بشأنها محضر" بالاشتراك مع عاطل  "له معلومات جنائية"- سائق.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما أجنة حديدية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها.

 

كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى السـرقـة مـن داخـل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" ، وأقروا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم السرقة تشكيل عصابى القاهرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة

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