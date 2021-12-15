دورة طبية تدريبية استعدادًا لتصفيات إفريقيا للرجبي

عقد مسؤولو الاتحاد المصري للرجبي برئاسة حسام صاحب، دورة طبية تدريبية للمستوى الأول استعدادًا للمشاركة في منافسات تصفيات مجموعة الشمال للرجال والسيدات والمقرر إقامتها يومي 17 و18 ديسمبر الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وشارك في الدورة التدريبية 15 متدرب ما بين لاعبين ومدربين ومسعفيين تحت إشراف الدكتور أحمد أبو رأس رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.

وأقيمت الدورة تحت إشراف كامل من مسؤولي الاتحاد الإفريقي للرجبي.

وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة إفريقيا أبريل 2022 والتي بدورها مؤهلة لكأس العالم في جنوب إفريقيا سبتمبر 2022.

وكان المنتخب المصري قد دخل في معسكر مغلق أغسطس الماضي وذلك للإستعداد للمنافسات المقبلة، وكان الهدف من هذا المعسكر هو تعويض فترة التوقف والتي أثرت بشكل كبير على الرياضة بشكل عام للظهور بشكل قوي ومشرف خلال البطولات المقبلة خصوصا مع اهتمام الاتحاد المصري للرجبي باللعبة وتوافر لاعبين متميزين.