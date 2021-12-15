عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز سرقة 5 ملايين جنيه.. مأساة زوج سرقته زوجته بالمنزلة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية  من كشف لغز سرقة مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه من منزل أحد رجال الأعمال بمدينة المنزلة حيث تبين أن وراق السرقة زوجته بالاتفاق مع أحد أقاربه بعدما أوهمها أن زوجها سيتزوج عليها.

وتعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية  إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة يفيد بورود بلاغ من عمرو. م. ع. س 42 عاما رجل أعمال وصاحب مصنع ملابس بسرقة مبالغ مالية من منزلها تصل قيمتها إلى 4 مليون جنيه مصري و21 ألف دولار و5 آلاف يوان صيني و30 ريال سعودي و9200 يورو ومشغولات ذهبية ولم يتهم أحد مؤكدا أنه تم سرقة الأموال من منزله ولايوجد أي آثار عنف أو اقتحام .

ولأهمية الواقعة جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة حيث تبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وأحد أقاربه حيث تبين من التحريات أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية في ساعة متأخرة فى يوم اختفاء المبالغ المالية وبحوزتها حقيبة سلمتها لأحد الأشخاص وبالفحص تبين أنه أحد أقارب المجنى عليه والمقيم بمحافظة بورسعيد وكان يستقل سيارة غطى لوحاتها المعدنية بقطعة قماش.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط الزوجة وتدعى أمل. م. أ. م، 32 عاما والمتهم الثانى ويدعى السيد. م. ن. ي  28 عاما موظف بأحد البنوك بالإسماعيلية ومقيم ببورسعيد.

وبمواجهة الزوجة اعترفت أنها تعرفت على المتهم الثاني من خلال زوجها.حيث أنه قريب زوجها وكان وسيطا لشراء شقة لهما في بورسعيد وأن زوجها تركها أكثر من مرة تذهب لبورسعيد للقائه وأن المتهم الثاني أوهمها أن زوجها سيتزوج من سيدة أخرى وسيعطيها أمواله ويتركها هي وأبنائها وأقنعها أن تسرق أموال زوجها وتعطيها له ليودعها في البنك بإسمها و إسم أبنائها ولكنه استولى عليها لنفسه.

وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بالواقعة وأرشد عن المسروقات و أنه أنفق نحو 2 مليون جنيه لتسديد ديونه التي خسرها في البورصة وأودع باقي المبالغ في حسابه الشخصي مؤكدا أنه تحصل على الأموال من الزوجة لكنه نفى تحريضها على سرقة زوجها و أنها هي التي قررت سرقة زوجها لشكها في أنه سيتزوج من غيرها وأنه حصل منها على الأموال فقط.

وفور سماع الزوج للإعترافات سقط مغشيا عليه في مركز الشرطة وعندما جرى افاقته قال : منها لله انا عندى طفلين ولد عنده 13 سنة وبنت عندها 6 سنوات ومش عارف تقولهم ايه مكنتش متخيل أن اللى سرقتنى مراتى أم ولادى " .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رجال الأعمال الدقهلية محافظة بورسعيد الأجهزة الامنية 5 ملايين جنيه بالدقهلية كشف غموض

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. مصرع زوجين وإصابة شخص فى حادث تصادم على طريق الجمالية - المنزلة

ترشيحاتنا

المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية |5 طرق لنبذ العنف بالقول وتعزيز التسامح

استعدادات برشلونة داخل كامب نو لمؤتمر تحديد مستقبل أجويرو.. صور

إعلام الأمم المتحدة: إشراك الشباب في مكافحة الفساد ببؤرة تركيز مؤتمر شرم الشيخ

الاربعاء المقبل.. صرف مرتبات شهر ديسمبر

صفقة تبادل الأسرى.. مسئولون إسرائيليون يدعون لتعزيز المفاوضات مع حماس

"مصر الخير" تطلق "حملة الشتاء" للوفاء بمطالب الأسر الأكثر احتياجًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

التضامن تبدأ في صرف الدعم الشهري لمستفيدي "تكافل وكرامة".. تفاصيل

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ