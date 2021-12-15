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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو الحاج: المؤتمر العربي أثمر عن مناقشات مفيدة في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

انطلاق المؤتمر العربي
انطلاق المؤتمر العربي للحلول السلمية للطاقة الذرية

قال الدكتور عمرو الحاج، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، إن المؤتمر العربي للحلول السلمية للطاقة الذرية هو تجمع للدول العربية لمناقشة تحديات تنوع الطاقة والحلول السلمية للطاقة، منوهاً إلى أنه تم انعقاده منذ 3 أيام ومستمر حتى الآن.

وأضاف عمرو الحاج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "ناقشنا فيه عددا كبيرا من البحوث في مجالات مختلفة مثل: المفاعلات النووية، والمسرعات الإلكترونية، والأيونية، والاستخدام السلمية للطاقة الذرية سواء في الزراعة، أو في الصناعة، أو الطب، أو الصيدلة". 

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية قائلاً: "نظمنا عددا كبيرا من المناقشات المثمرة والمفيدة في مجال الطاقة الذرية، وسنصل بها لعدد من التوصيات الجيدة بما يفيد الوطن العربي والعاملين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".

ونوه عمرو الحاج إلى أن هناك عددا من البحوث القابلة للتطبيق الفوري، مثل بحوث الزراعة في إنتاج الطفرات، وبحوث المياه في تحسين جودتها، وبحوث الفيزياء سواء النظرية أو العملية، وبحوث الكيمياء أيضاً، حيث يمكن تطبيق هذه البحوث بشكل مباشر لتحسين جودة الحياة.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية إلى أن هناك بحوثا تحتاج إلى تمويل كبير، وإلى مشروعات الدولة، حتى تفيد الدولة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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