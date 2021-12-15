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رئيس التحرير
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برلمان

سولاف درويش: التغيرات المناخية الطارئة تهدد البلدان العربية وقمة المناخ فرصة لإنقاذ العالم

النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن التغيرات المناخية الطارئة من أكثر المخاطر التي تهدد الدول العربية والعالم أجمع، خلال الأونة الأخيرة، مشيرة إلى أن انعقاد مؤتمر تغير المناخ على أرض مصر في نسخته بالعام المقبل، يستهدف الحد من تأثير الأنشطة البشرية وتخفيفها من أجل الحفاظ على البيئة والتغير المناخى، الذى ساهم في حرائق ضخمة شهدتها بعض البلدان، وأدت لخسائر كبيرة.

وأوضحت "درويش"، في بيان صادر اليوم، أن هذا المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة، التي وقع عليها عشرات الدول حول العالم، وتعد معاهدة دولية، للحد من عواقب الاحتباس الحرارى، مؤكدة أن القمة السنوية التي تستضيفها مصر في العام المقبل، قمة سنوية وهى فرصة هامة أمام العالم لإنقاذ الدول من تلك التغيرات التي ستؤدى الى تدمير بلدان وخسائر كبيرة في الرواح والموارد الهامة.

الجدير بالذكر أن هذه القمة السنوية تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة التي نتجت من الاحتباس الحراري، من خلال السيطرة على الأنشطة البشرية والصناعية التي تؤدى الى زيادة معدلات الانبعاثات الضارة، وتؤثر بالتبعية على المناخ.

اتفاقية الأمم المتحدة الاحتباس الحراري مؤتمر تغير المناخ الانبعاثات الضارة

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