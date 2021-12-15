كلام نهائي.. الجيزة تمنع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية الا بعد تطعيم كورونا

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق، وكذا الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والورش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشات المخالفة .



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للاطلاع علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ونسب تنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية .



ووجه المحافظ ، رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التطبيق الحازم لقرار رئيس مجلس الوزراء ، الخاص بعدم السماح لأى مواطن بدخول المصالح والمنشات الحكومية إلا بعد تقديمه ما يفيد بالحصول علي لقاح فيروس كورونا حفاظاً علي السلامه العامة ومنع إنتشار المرض.



وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الميداني والانخراط وسط مشاكل المواطنين وسرعة الاستجابه لها ، وحلها مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأكد المحافظ، على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الإستباقية التي تم إعدادها للتعامل الفوري مع أى موجات للأمطار ، ورفع درجة الإستعداد للدرجة القصوى قبل حالات هطول الامطار وإجراء مراجعه دورية للمعدات والأجهزة وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة لإجادة التعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة .