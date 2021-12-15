محافظ الجيزة يوجه بسرعة البت في طلبات التصالح بالقرى

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على سرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2 وإرتفاع أقل من 4 طوابق وتسليم ما يفيد باستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية .



كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة مواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف والري وأملاك الدولة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة المحافظ بحضور الاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .