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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان البحر الأحمر.. بسنت شوقي في جلسة تصوير بمدينة جدة التاريخية.. شاهد

بسنت شوقي
بسنت شوقي

حرصت الفنانة الشابة بسنت شوقي على عمل جلسة تصوير في مدينة جدة التاريخية القديمة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الأولى.

وظهرت خلال جلسة التصوير بملابس تلائم طبيعة المكان الذي يدخل ضمن تراث اليونيسكو بالمملكة العربية السعودية.

بسنت شوقي

وعقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

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يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

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