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رئيس التحرير
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تحقيقات

المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية |5 طرق لنبذ العنف بالقول وتعزيز التسامح

السفير كارم محمود
السفير كارم محمود

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمرا حول "المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة: الفرص والتحديات" على مدار اليومين الماضيين.

وافتتح المؤتمر القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور لفيف من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقادة الدينيين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

رصد خطاب الكراهية 

وأكد السفير محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك دورا مهما للمجلس القومي مع المنظمات غير الحكومية في رصد خطاب الكراهية وتحليله.

ولفت: "يتم ذلك من خلال إعداد خطة مشتركة تقوم على الرصد وتوثيق أية انتهاكات وجمع البيانات بشأنها وتحليلها والتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية من أجل الوصول إلى حلول استباقية قبل تفجر الوضع لتدعيم مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر  2030, والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها".

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تعزيز التسامح المجتمعي

جاء ذلك في كلمة للسفير محمود كارم، ضمن جلسة حول المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح، بالمؤتمر.

وأكد: "ضرورة أن تكون هناك حملات دعوة مجتمعية للتصدي للكراهية"، مشيرا: "علينا إبراز إنه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تقوم فيه الدولة المصرية بجهد كبير لإزالة كافة أشكال التميز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الدعم العيني والتكافل الاجتماعي للفئات المستحقة في الرعاية الصحية ومتابعة جهود التعليم وهي كلها أمور تخفف من حدة مشاكل خطاب الكراهية وتعزز من التسامح".

غرس قيم التسامح

وتابع: "يجب النظر أيضا في مسألة تنقيح مناهج التعليم وتدريب المدرسين وغرس قيم التسامح وقبول الآخر من الصغر داخل المناهج والأنشطة التعليمية في المدارس".

واختتم: "نفس الشيء بالنسبة للدراما والأعمال الفنية، والمجلس له دور في هذا الصدد ويمكن تخصيص جائزة خاصة للدراما والأعمال الفنية، التي تعالج موضوعات خطاب الكراهية".

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محاربة خطاب الكراهية

الجلسة حول "المجتمع المدني ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح"، تحدث فيها السفير محمود كارم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك المستشار أحمد سناء خليل، عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل.

أدار الجلسة الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس.

المجتمع المدني القومي لحقوق الإنسان خطاب الكراهية السلطات المحلية قيم التسامح

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